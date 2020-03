O brasileiro está bebendo qualidade ou quantidade?

Nelton Fagundes





Rompemos a barreira do consumo de 2 litros per capita/ano. Devido a isso, faremos uma reflexão envolvendo a qualidade e quantidade de vinhos consumidos no Brasil. Podemos levar em conta o cenário econômico, que contribuiu para uma mudança na redução no tíquete médio, puxando para baixo a qualidade. Muitos locais passaram a ofertar vinhos com custo muito baixo, dando um aspecto de qualidade e bom preço de uma forma um pouco distorcida. Isso forçou restaurantes, lojas e sites a competir com esta ‘tendência’. Desse modo, criou-se uma ideia de que o mercado estava buscando vinhos de baixo preço. Sendo assim, a ideia de beber uma boa garrafa de qualidade foi substituída por quantidade, ou seja, preferem beber duas garrafas de um vinho médio em vez de degustar uma garrafa de rótulo mais selecionado. Jogamos a qualidade para baixo, e deixamos de provar coisas muito boas.

Passamos a ter muita opção de oferta focada no baixo custo, criando sensação de que não estamos bebendo bem? Pelo menos, na minha opinião. Tenho me deparado com inúmeras ofertas de vinhos mais ou menos bebíveis, sem identidade, sem expressão, que deixam um pouco a desejar na qualidade e não contam a história de um local. Já provei algumas dúzias de vinhos com preços de entrada de gama, que em sua maioria parecia um único vinho rotulado de forma diferente. Aí, eu pergunto: como um consumidor que quer aprender sobre vinhos se sai em situações assim?. Continua a beber rótulos sem expressão e não evolui como degustador? Não vai em busca de emoção, de opções autênticas, pois, a magia do vinho está longe dele. Aquela emoção de se deixar levar para um outro local, ou resgatar a lembrança de infância está dentro das garrafas autênticas, vinhos que não são necessariamente caros, mas com preço e qualidade onde a vida e a personalidade de se beber são va- lorizadas. Pra mim, que tenho o vinho com um amigo do dia a dia, a identidade e caráter são indispensáveis para que eu possa ter uma experiência.

‘’Afinal, a vida é muito curta para beber maus vinhos.’’