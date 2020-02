Os bolinhos da Fofíssimo são assados e servidos na mesma fôrma (foto: Florence Zyad/Divulgação)

Não é cupcake nem bolo no pote. Estamos diante de um bolinho com massa fofa e cobertura cremosa, assado e servido em uma fôrma especial. “Falo que é bolo das nuvens de tão fofinho”, brinca a advogada Juliana Nunes, que não por acaso deu o nome de Fofíssimo à marca, hoje com duas lojas – uma no Lourdes e outra no Mangabeiras. A ideia surgiu de forma despretensiosa. Juliana trabalhava na Cidade Administrativa e resolveu vender bolos em uma feira dos servidores públicos para distrair a mãe e o irmão depois da morte do pai. Logo surgiu uma encomenda, depois outra, e ela acabou abrindo mão do concurso para se dedicar ao negócio. A advogada reproduz nas lojas o mesmo cuidado e frescor de quando produzia em casa. Diariamente, compra os ingredientes, prepara as massas e assa os bolos individualmente dentro da própria fôrma, desenvolvida com um papel que suporta altas temperaturas. São pelo menos três fornadas por dia, então a loja está sempre com cheiro de bolo saindo do forno. “Queria entregar um bolo que tivesse acabado de ser feito.” Atualmente, há 26 sabores disponíveis, entre eles fubá com doce de leite, limão com amendoim caramelizado e chocolate com caramelo e flor de sal, mas os testes não param. Juliana avisa que quer chegar aos 80 (estão em desenvolvimento ambrosia e chocolate com pimenta). Nas lojas, os bolinhos podem ser saboreados com cafés, chás e chocolate quente, mas a procura maior ainda é para presentear, como lá no início. Pensando nisso, Juliana investe em embalagens que já conquistam antes mesmo da primeira garfada. Outra opção para levar para casa é o bolo piscina de 2,5kg, com massa que tem textura entre bolo e brownie e muita cobertura cremosa, feita para escorrer ao partir. Frutas vermelhas e paçoquinha estão entre os oito sabores.

Foco nas técnicas

Oportunidade para quem quer aprender mais sobre a confeitaria francesa. A chef Mariana Correa, da La Parisserie, oferece sete cursos neste primeiro semestre. O programa se divide entre aulas demonstrativas e práticas, com carga horária e investimento diferentes. “Todos os meus cursos são voltados para técnicas, não dou aula para passar receita”, avisa. Os temas são: macaron, petit four (bolinhos e biscoitos servidos com café), tortas e massas clássicas, e confiserie (área da confeitaria dedicada a receitas com açúcar, como caramelo, geleia, balas, compotas e frutas cristalizadas). Informações e inscrições pelo e-mail contato@laparisserie.com.br.

Novidades para petiscar

Além de restaurante, gastrobar. O Soriano completou um ano com mudanças. A pedido dos clientes, o cardápio agora conta com mais opções de petiscos. “Continuamos com carnes e cortes de parrilla, mas percebemos que o público estava em busca de petiscos, principalmente quem não queria jantar”, informa o chef Wagner Salomão. Todas as receitas seguem a proposta original do restaurante, de ser a casa dos Pampas, unindo receitas do Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul, sem perder a ligação com Minas. Salomão aproveitou para lançar a coxinha de peru, que era um desejo antigo. A massa tradicional é recheada com carne do pescoço desfiada e queijo gruyère e servida com maionese cítrica. Entre as novidades, também estão bolinho de mandioca com charque e maionese de bacon, meio da asa de frango com molho de gengibre, pastel de requeijão de raspa e joelho de porco defumado com batata rústica. Clássicos da casa foram mantidos, como o torresmo de barriga com molho barbecue de goiabada e as uvas assadas por quatro horas em baixa temperatura com parmesão ralado e torradas. Com a mudança, os clientes podem pedir as carnes preparadas na parrilla sem acompanhamentos. Uma das sugestões, que serve quatro pessoas, é a tábua com bife ancho, linguiça, coxa e sobrecoxa de frango e copa lombo suíno. Acompanham chimichurri, farofa e vinagrete. Outra novidade é o menu degustação, servido em quatro tempos. No último, tem panqueca de doce de leite da casa com sorvete de queijo.