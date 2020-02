Feita sob medida, a espada serve como espeto para o churrasco de picanha (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

Em uma rua tomada por espetinhos, natural seria seguir a fórmula. Mas o Bar Piratas, que fica na Alberto Cintra, Bairro União, aposta na inovação. Assinado por Kiki Ferrari, o novo cardápio brinca com elementos do churrasco para atrair o público. O pão de alho, por exemplo, surge em duas versões inesperadas: bruschetta (com linguiça calabresa, tomate, farofa e chimichurri) e sanduíche (que pode ser recheado com as carnes disponíveis no cardápio, entre elas almôndegas e meda- lhão de frango). Já imaginou espetinho de hambúrguer? Pois então, o chef teve a ideia de substituir a carne por quatro mini- hambúrgueres de pão de beterraba com queijo cheddar furioso e barbecue de goiabada. Acompanha batata frita. O churrasco em si tem a apresentação mais curiosa do cardápio. As carnes são servidas em uma espada de pirata fabricada sob medida por um cuteleiro. Uma das opções reúne picanha bovina, linguiça calabresa, cebola, tomate e bacon, além de chimichurri, barbecue de pimenta biquinho com cachaça e farofa. No fim da noite, vale experimentar a única sobremesa da casa, inspirada na banana empanada de churrascaria. Kiki criou um sanduíche de pão de beterraba com açúcar e canela, banana-da-terra assada, creme de chocolate com avelã, crocante de amendoim e creme de leite fresco. No “Diário de bebidas do capitão”, idea- lizado pelo bartender Conrado Salazar, destaque para os drinques “pirateados”, que são versões de clássicos da coquetelaria. No lugar do tradicional mojito, serve-se uma mistura de rum, xarope de açúcar mascavo com menta, sucos de limão taiti e capeta, hortelã, água gaseificada e Fernet branca.

Guiados pelo chef

Cristóvão Laruça trouxe para Belo Horizonte um lado pouco conhecido da cozinha portuguesa. Agora, o chef do Restaurante Caravela e do Bar Capitão Leitão quer fazer o sentido inverso: levar os mineiros para provar in loco a comida da sua terra. Em junho, ele acompanhará um grupo de turistas em um roteiro gastronômico de 12 dias pela área central de Portugal. Todos os restaurante e vinícolas foram escolhidos a dedo por Cristóvão. A viagem, entre os dias 7 e 19, inclui passeios em Alenquer, Alentejo, Bairrada, Dão, Lisboa e Península de Setúbal. Informações sobre o roteiro no (31) 3225-7773.

O ensopado de frutos do mar é preparado com o que tem de mais fresco no dia (foto: Osvaldo Castro/Divulgação)

Conexão com o mar

O frescor do litoral italiano invadiu o menu de verão do D’Agostim di Paratella. “Quero trazer o mar para dentro do restaurante, principalmente neste período mais quente”, avisa o chef Matheus Paratella. Mais da metade dos pratos contêm peixes e frutos do mar. Para começar, pode-se escolher entre dois aperitivos com cara de praia: mexilhão deglaçado no vinho branco com vinagrete mediterrâneo, alcaparra, vinagre de maçã de Nápoles, mel, pistache da Sicília e brotos da estação ou polvo, camarão e manjubinha empanados na farinha de polenta e servidos com batata chips, picles de cebola e três molhos (limão siciliano, hortelã e catchup caseiro). De entrada, a sugestão é se surpreender com a complexidade de sabores do salmão curado e defumado na casa com pinoli, avelã do Piemonte, ervas e legumes frescos, creme de limão siciliano, extrato de basílico, patê de azeitonas e purê de maçã. Entre as opções de primeiro prato, o mais pedido é o risoto de alho-poró (arroz carnaroli de Piemonte) com lascas de bacalhau e raspas de limão siciliano, finalizado com creme de leite fresco e pistache torrado da Sicília. Matheus indica, como segundo prato, o ensopado de frutos do mar, preparado com o que tem no dia. Além do peixe, a receita pode ter mexilhão, lula, polvo, camarão e vôngole, todos puxados no molho de tomate com pimenta calabresa fresca, basílico, pesto de basílico, azeitonas pretas e alcaparras. Acompanha batatas baby e pão de fermentação natural grelhado. “Por mais que esteja longe do mar, tenho um fornecedor que me traz o que tem de mais fresco em Búzios e no litoral paulista”, informa.