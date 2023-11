SIGA NO

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Há um chamado para que você cuide de sua vida pessoal, familiar e emocional com alegria e prazer. Isso deve ser feito com realismo e espírito de serviço. Todavia, também é chamado a se doar mais no trabalho ou na vida lá fora. Busque equilibrar estas polaridades. Seus valores pessoais serão uma boa medida para saber o quanto doar de si mesmo.

Unindo matéria e espírito

A oposição de Vênus em Virgem com netuno em Peixes nos traz uma polarização entre sonho e realidade, matéria e espírito, mas que deve ser integrada. Realização material e espiritualidade podem caminhar juntas. Evite os excessos de idealização romântica ou então realismo seco. As relações pedem agora mais amor universal e doação útil.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique