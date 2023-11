677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe aspecto de Netuno e lhe deixa um tanto mais sonhador e romântico. Mas evite idealizar, em especial as amizades, grupos e causas. Há uma forte motivação em expressar a si mesmo com criatividade e realismo, devendo contribuir dentro da justa medida com o coletivo e as outras pessoas. Doe aquilo que for da sua vontade, mas sem ser ingênuo.

Unindo matéria e espírito

A oposição de Vênus em Virgem com netuno em Peixes nos traz uma polarização entre sonho e realidade, matéria e espírito, mas que deve ser integrada. Realização material e espiritualidade podem caminhar juntas. Evite os excessos de idealização romântica ou então realismo seco. As relações pedem agora mais amor universal e doação útil.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique