GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe pede segurança emocional e racional para consigo próprio. Estará mais ciente de quem é e do que precisa para ter segurança. Obrigações e estruturas já estabelecidas podem questionar isso, mas lembre-se de buscar a resposta na própria consciência. As exigências da carreira podem conflitar com objetivos pessoais. Cumpra seu dever, mas também se priorize.

Amor racional e desapegado

A Lua Cheia em Gêmeos facilita o entendimento das emoções pela via intelectual. Todavia, há uma quadratura a Netuno. Estamos com sensibilidade para enxergar além e a níveis profundos, mas é preciso cuidado para não criar quadros imaginários e tomá-los por realidade. Amor objetivo, mas que pede um certo nível de desapego.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique