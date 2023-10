Horóscopo do dia (31/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



As mudanças pelas quais tem passado resultam hoje em maior liberdade romântica e criativa. Seu senso de identidade e valor próprio tem sido trabalhado e isso lhe permite expressar melhor e com mais propriedade seu amor e aquilo que tem de bom e belo a oferecer. Bom momento para se permitir vivências inovadoras no quesito sensorial e prazeres.

Mudanças e opções

O trígono de Vênus em Virgem com Urano em Touro nos permite viver as relações com praticidade, compromisso, mas também liberdade e diversidade. Renovação facilitada no amor e nas finanças. Busca por novas possibilidades amorosas e financeiras, mas que tenham respaldo na realidade. A Lua em Gêmeos nos traz abertura para enxergar as possibilidades e viver no tempo presente.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique