ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)







O dia de hoje lhe traz aumentada consciência de si mesmo, já que Sol e Marte (seu regente) se encontram no seu signo (solar ou ascendente). Há firmeza de posicionamento e individualidade. Isso lhe facilita enxergar possíveis frustrações em compromissos com amigos, grupos, online ou em causas. Busque lapidar as arestas do como funciona em grupo, mas sem perder a si mesmo. A posição lunar lhe traz um tanto mais de aterramento emocional e senso crítico.

Lapidando arestas nos compromissos

O Sol em Escorpião faz sextil com Lilith e Juno em Virgem. O dia de hoje nos traz consciência de valores partilhados e de possíveis frustrações ligadas a compromissos, casamento, trabalho e esforços conjuntos. A energia está beneficiada, nos auxiliando a destrinchar pendências emocionais e aparar arestas. A Lua entra em Áries, trazendo um tanto de segurança na individualidade e expressão própria das emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique