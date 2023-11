SIGA NO

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Seu regente, o Sol, lhe pede neste período mais introspecção. Se preocupe menos com as luzes dos holofotes, já que a clareza aqui será de suas profundezas emocionais. Temas familiares pedirão também esta clareza. Busque enxergar suas motivações pessoais, emoções, vida familiar e pessoal com um olhar honesto e transformador.

Sol em Escorpião

O Sol entra no signo de Escorpião. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nosso emocional profundo. Nem sempre são emoções fáceis, mas sempre significativas e transformadoras. Nossa capacidade de curar e transmutar estão em alta. Também a consciência de tudo aquilo que dividimos com o outro se faz presente. Capacidade transformadora a partir da conexão emocional profunda.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique