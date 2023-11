SIGA NO

677

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A consciência de suas emoções profundas está mais aflorada. Estará clareando e curando questões profundas. A necessidade de troca profunda com o outro se faz, mas sem que perca a si mesmo no processo. Este período lhe pede que seja honesto para com seus sentimentos e instintos, buscando referências internas.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Sol em Escorpião

O Sol entra no signo de Escorpião. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nosso emocional profundo. Nem sempre são emoções fáceis, mas sempre significativas e transformadoras. Nossa capacidade de curar e transmutar estão em alta. Também a consciência de tudo aquilo que dividimos com o outro se faz presente. Capacidade transformadora a partir da conexão emocional profunda.

Horóscopo do dia (23/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique