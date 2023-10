SIGA NO

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



As profundas transformações materiais pelas quais tem passado tem lhe auxiliado a assumir um maior senso de responsabilidade e trabalho. Hoje sua consciência lhe relembra de acionar suas forças para fazer a vida material funcionar. Também é relembrado de suas responsabilidades sociais e coletivas. Use dos insights inovadores e criativos para avançar no plano material e financeiro.

Sol quadratura Plutão

A quadratura de Sol em Libra com Plutão em Capricórnio traz à tona questões de poder, sexualidade e emoções profundas, mas que devem ser trabalhadas sob a luz equilibrada deste Sol. Consciência daquilo que é justo e vai além das questões de poder material e mundano. Saber encontrar a reciprocidade e a justiça nas relações humanas, indo para além de brigas por poder ou emocionais profundas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique