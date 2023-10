677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Suas emoções falam mais alto hoje, portanto preste atenção ao seu mundo íntimo. Olhe para os seus sentimentos com mais alegria, liberdade e desprendimento. Se acolha, se cuide, se ame. Busque tais qualidades também na vivência familiar e no ambiente do seu lar. Reconhecer e resignificar as emoções pode te curar.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua em Sagitário

A Lua entra em Sagitário, trazendo grande vontade de expandir, crescer, entender os movimentos da vida. A conexão com o mundo natural é aumentada. Também nossa necessidade de buscar novos conhecimentos, expandir a mente, perceber outros pontos de vida. Se permita expandir na medida certa. Conexão afetiva com a fé.

Horóscopo do dia (18/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique