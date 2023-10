SIGA NO

677

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você é chamado a ter mais compromisso com seus estudos, comunicação, viagens e escolhas. Todavia, é questionado por um forte senso de fé e fidelidade ao seu eixo ético. Tendo isso em vista, deve reavaliar quais ações são as mais verdadeiras e valorosas. Busque refinar seus estudos e possibilidades, mas que devem vir acompanhados de real prazer e valor.

Reavaliando compromissos

Juno entra no signo de Virgem. Aqui somos estimulados a viver as parcerias, casamento e sociedades de forma mais correta e pragmática. Todavia, há conjunção com Lilith e oposição a Saturno. Devemos ter senso crítico para enxergar se não oprimimos a nós mesmos nas relações, parcerias e contratos estabelecidos. Vênus próxima também nos questiona se sentimos real prazer nos contratos estabelecidos ou se castramos muito de nós mesmos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique