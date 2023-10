SIGA NO

Horóscopo do dia (15/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções intensas

A Lua entra em Escorpião e nos traz um clima de intensidade a aprofundamento emocional. A conjunção a Marte desperta ainda mais intensidade e necessidade de transformação emocional. Será preciso domínio pessoal para se lidar com a raiva sem ser reativo. A força das emoções individuais e transformadoras está aumentada no dia de hoje.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua se encontra com Marte, seu regente, no seu setor emocional profundo. O dia de hoje lhe pede que encare e transforme emoções profundas e desafiadoras. Está revisando a forma como partilha e onde deve usar mais de sua individualidade neste sentido. Raivas relacionadas a questões familiares, pessoais e/ou subjetivas devem ser analisadas com um olhar de desapego e necessidade de transformação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção Lua e Marte se dá no seu setor de relações e parcerias. O dia de hoje lhe desafia a uma expressão emocional autêntica perante o outro (ou ainda, o outro pode lhe trazer estas demandas emocionais intensas). Busque reconhecer a sensibilidade, mas também a necessidade de individualidade saudável com o parceiro ou outras pessoas no geral.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção Lua e Marte se dá no seu setor da vida material. Questões rotineiras, prestação de serviços, tarefas, rotinas e/ou saúde podem lhe demandar e também lhe instigar intensidade e/ou irritabilidade. Este é um dia para que você use da força de vontade e magnetismo para resolver pendências materiais e sanar conflitos ligados a serviços e trabalho.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra com Marte no seu setor criativo. O dia de hoje lhe traz aumentada confiança em si mesmo e em sua expressão. Está defendendo sua sensibilidade de forma mais aguerrida e expressando suas emoções. A relação com filhos e crianças pode gerar algum nível de irritabilidade, mas deve usar de sua autoridade e sensibilidade para transformar padrões necessários.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção Lua e Marte se dá no seu setor pessoal, emocional e familiar. Você está bem mais subjetivo e intenso emocionalmente. Questões ligadas à vida familiar podem gerar algum nível de irritabilidade, mas será preciso esforço de sua parte para reconhecer sua individualidade para além das fronteiras familiares. Também está em busca de transformação emocional, devendo sair de sensações estagnadas e agindo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção Lua e Marte se dá no seu setor mental e social. Estará em tanto mais subjetivo e aguerrido em sua comunicação. Cuidado para não “vomitar palavras” e somente expressar raivas inconscientes de forma agressiva. Você deve ter uma assertividade emocional que se traduza em palavras bem colocadas, mesmo ao abordar assuntos difíceis e complexos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A conjunção Lua e Marte se dá no seu setor material e financeiro. O dia de hoje lhe pede que saia da estagnação e se desapegue de posses e valores do passado. Busque reciclar, doar ou reutilizar tudo que está parado. Também está com forte magnetismo emocional para dar uma virada em sua vida financeira, devendo vibrar coragem e poder de prosperidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A conjunção de Marte, seu regente, com a Lua no seu signo lhe desperta um tanto de intensidade emocional no dia de hoje. Está mais aguerrido e subjetivo, mas deve se acautelar com a reatividade. Busque nutrir confiança em seu potencial individual e capacidade de agir para transformar, se libertando de medos e questões passadas. Confie em si mesmo e em sua natural força de regeneração.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A conjunção Lua e Marte se dá no seu setor subconsciente. O dia de hoje lhe pede grande reciclagem emocional, que se desapegue de padrões emocionais antigos, em especial apegos no campo afetivo e/ou sexual. Algumas raivas podem ser mobilizadas, mas no sentido de lhe trazer a coragem de deixar ir estes padrões que já não lhe fazem bem. Busque processos terapêuticos para processar estas energias.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção Lua e Marte se dá no seu setor social e coletivo. O dia de hoje pode lhe mobilizar muito em raivas ligadas a amizades, grupos, causas e questões coletivas. Seja como for, busque entender onde ficou esperando demais dos outros e se liberte. Também sua força para lutar por boas causas ganha excepcional força e intensidade. Mas saiba ter discernimento para quais lutas deve comprar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção Lua e Marte se dá no seu setor de carreira e autoridade. Algumas questões de trabalho podem lhe instigar raiva e desejo de mudança, mas saiba ter discernimento de quando e como fazê-lo, sem impulsividade exagerada. Figuras de autoridade, pais ou pessoas He outras hierarquias podem também lhe desafiar emocionalmente, mas saiba olhar para dentro e enxergar o que deve mudar em si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção Lua e Marte se dá no seu setor espiritual e de expansão. Suas emoções estão um tanto mais selvagens, instintivas e expansivas hoje. Busque se dar a devida liberdade para explorar, buscar novas paragens e transformar sua vida. Questões de fé, crenças, dogmas, ciência, viagens e culturas pedem transformação e um senso de análise mais crítico.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique