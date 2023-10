SIGA NO

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, está no seu signo (solar ou ascendente) e recebe aspecto facilitado de Saturno. Você está muito mais aguerrido, individual e com energia para fazer o que precisa. Isso vem acompanhado de um amadurecimento de si mesmo, de sua expressão criativa e poder pessoal. Capacidade de focar a energia de transformação típica escorpiana, mas com senso de realização, longo prazo e realismo.

Ação transformadora e realista

O trígono entre Marte em Escorpião e Saturno em Peixes nos favorece em termos de resiliência e maturação de ação. Há forte propósito emocional que nos leva a agir de maneira transformadora e realista. Força de vontade facilitada para mudar estruturas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique