LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período lhe traz intensas forças para transformar sua relação com o mundo material. Questões financeiras e seu senso de valor lhe trazem energias de ação à tona e isso lhe facilita mudanças nas estruturas de trabalho, rotinas, saúde e na forma como lida com o mundo material. Capacidade de usar o dinheiro de forma intensa, mas com parcimônia e maturidade.

Ação transformadora e realista

O trígono entre Marte em Escorpião e Saturno em Peixes nos favorece em termos de resiliência e maturação de ação. Há forte propósito emocional que nos leva a agir de maneira transformadora e realista. Força de vontade facilitada para mudar estruturas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique