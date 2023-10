SIGA NO

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você tem lidado com questões ligadas ao coletivo, amizades, grupos e causas que podem estar lhe desafiando. Hoje há um forte estímulo dinâmico e transformador para que faça o melhor a partir de ações ousadas e partilhadas. Também no amor e parcerias há necessidade de reformulação de estruturas e na forma como se apresentam ao mundo. Busque lutar pelo que acredita, mas com maturidade e realismo.

Ação transformadora e realista

O trígono entre Marte em Escorpião e Saturno em Peixes nos favorece em termos de resiliência e maturação de ação. Há forte propósito emocional que nos leva a agir de maneira transformadora e realista. Força de vontade facilitada para mudar estruturas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique