ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, lhe traz maior aprofundamento no signo de Escorpião. Terá maior necessidade de se relacionar com afetividade e também na interação sexual. Terá força para fazer mudanças e passar por transformações com garra e foco. Busque um pouco mais os bastidores e o entendimento emocional profundo.

Marte em Escorpião

Marte entra em um de seus signos de regência natural, Escorpião. Nosso senso de ação passa a ter o colorido das nossas emoções mais profundas. Aqui muitas vezes é preciso tempo para processar antes de agir, sabendo que tudo tem um momento ideal. Ações em conjunto podem ser muito potentes. Energia sexual em alta, busca por afeto e intensidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique