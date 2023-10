677





A segunda PRETA é um movimento formado por artistas negras e negros independentes, que conceberam no coração da capital mineira um ambiente seguro para criar, experimentar e testar seus trabalhos nos campos do teatro, das artes plásticas e visuais e do cinema. Com encontros às segundas-feiras, o projeto é um ambiente para a partilha de ideias entre artistas e público.

A abertura da décima segunda temporada do evento ocorre hoje (9/10), com uma apresentação do espetáculo “MarcaPasso”, de Suellen Sampaio. A programação segue até o próximo dia 30, com performances, espetáculos de teatro e uma festa de encerramento.

Durante o período da pandemia de COVID-19, o grupo até tentou realizar alguns encontros on-line, mas percebeu que faltava uma peça fundamental: o Teatro Espanca.! Localizado na Rua Aarão Reis, embaixo do Viaduto Santa Tereza, o teatro recebe os artistas desde a primeira edição, realizada em 2017.

“Como tivemos muita dificuldade no on-line, decidimos esperar o momento de voltar. Para nós, o espaço faz parte do processo, ele é o que somos. A gente não consegue se ver fora desse território”, afirma Andréa Rodrigues, uma das idealizadoras da iniciativa.

"Sou uma poeta independente, e o Espanca! é muito significativo, porque é um local de experimentação de arte. A segunda PRETA é um movimento dos mais bonitos que eu já vi nascer na cidade" Nivia Sabino homenageada desta edição



Ao longo das 11 edições passadas, o evento foi crescendo e passou a reunir cada vez mais artistas. A equipe de produção, que inicialmente era formada pelas mesmas pessoas que se apresentavam, passou a se voltar mais para a organização do evento.

A nova temporada é guiada pelo conceito de recomeço, de volta ao início, quando as apresentações do projeto eram feitas pelos próprios realizadores. “Nessa retomada, quisemos nos voltar para nós mesmos. Quando o projeto cresceu, entramos em um looping de trabalhos e paramos de criar, de apresentar nossos próprios trabalhos. Agora queremos nos mostrar”, afirma Andréa.





ORIGENS O reencontro com as origens também norteou a escolha da artista homenageada da vez, a poeta mineira Nívea Sabino. Em todas as edições passadas, a segunda PRETA prestou saudações a mulheres negras vivas. Leda Maria Martins, Conceição Evaristo e Léa Garcia são alguns dos nomes já destacados.

Para as organizadoras, a ideia de reconhecer o trabalho dessas mulheres ainda em vida é muito importante, uma vez que temos um longo histórico de negligenciar esse reconhecimento.

“A Nívea é uma pessoa que está com a gente desde o começo, desde a primeira edição. A decisão de escolher o nome dela foi uma coisa muito orgânica. Enquanto artista, ela tem um domínio incrível da palavra e um trabalho muito presente na cidade”, afirma Andréa Rodrigues.

A homenageada conta que foi pega de surpresa com a notícia. “Eu sou uma poeta independente, uma poeta marginal e aquele espaço ali, o Espanca!, é muito significativo, porque é um local de experimentação de arte. A segunda PRETA é um movimento dos mais bonitos que eu já vi nascer na cidade”, afirma.





SEGUNDA PRETA

Décima segunda temporada do evento, a partir de hoje (9/10), até 30/10, às 21h. Uma edição do Segunda Pretinha em 22/10, domingo. No Teatro Espanca! (Rua Aarão Reis, 542, Centro). Ingressos entre R$ 10 e R$ 15. (Moradores fora dos limites da Avenida do Contorno pagam valor reduzido).





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes