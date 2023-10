677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A necessidade de expansão deve ser encarada com mais calma e desapego. Não tente seguir em frente de qualquer forma, mas se conecte com a sabedoria espiritual e de sua fé para ter um norte mais claro. A fé aqui funciona mais pela entrega e pelo deixar ir. Busque fluir com a vida dentro do seu próprio ritmo.

Lua Minguante em Câncer

A Lua entra na fase Minguante em Câncer. Devemos deixar ir questões passadas e mágoas, mas sem perder nossas raízes e sensibilidade. A vibração da Minguante pede mais desapego de tais questões. Saiba amar com sabedoria e desapego. Momento propício para introspecção e permitir o esvaziamento de conteúdos subjetivos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique