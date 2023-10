677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A carreira e trabalho devem ser encarados com sabedoria emocional. Busque usar de sua sensibilidade com maturidade para usar sua força de trabalho no seu tempo e a seu favor. Sua sabedoria será estimada por muitos, assim como a sua capacidade de acolher, mas sem perder seus limites. Viva as demandas materiais no seu tempo.

Lua Minguante em Câncer

A Lua entra na fase Minguante em Câncer. Devemos deixar ir questões passadas e mágoas, mas sem perder nossas raízes e sensibilidade. A vibração da Minguante pede mais desapego de tais questões. Saiba amar com sabedoria e desapego. Momento propício para introspecção e permitir o esvaziamento de conteúdos subjetivos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique