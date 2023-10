SIGA NO

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Os próximos meses lhe trazem necessidade de encarar suas emoções subconscientes, emoções sutis, psiquismo e espiritualidade. Emoções frustrantes do plano sutil lhe pedem que faça um mergulho ordenado em si mesmo. Excelente para processos terapêuticos que lhe favoreçam uma limpeza do campo energético. Forte magnetismo de bastidores. Necessidade de se reconectar com potências espirituais e sua força emocional de forma clara.

Lilith em Virgem

Lilith entra em Virgem, permanecendo no signo até meados de 2024. Somos chamados a encarar frustrações ligadas às rotinas, trabalho, saúde, hábitos e vida material como forma de resgatar nossa força realizadora e magnetismo nestes setores. Intensa capacidade de trabalho e de materialização. Busque encarar as dificuldades materiais como desafios a serem superados. Forte magnetismo para trabalhar, servir e produzir algo de útil.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique