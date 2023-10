SIGA NO

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Os próximos meses lhe trazem grandes possibilidades materiais e financeiras. Mas primeiro deve encarar as frustrações deste setor. Encare as dívidas, mau uso dos recursos, bens acumulados e estagnados. Também se não se valorizou, a hora da virada é esta. Doe, recicle e dê bom uso ao que possui. Há um forte magnetismo para atrair recursos e abundância com seus esforços diários e trabalho. Capacidade de atrair prazer e valor em alta.

Lilith em Virgem

Lilith entra em Virgem, permanecendo no signo até meados de 2024. Somos chamados a encarar frustrações ligadas às rotinas, trabalho, saúde, hábitos e vida material como forma de resgatar nossa força realizadora e magnetismo nestes setores. Intensa capacidade de trabalho e de materialização. Busque encarar as dificuldades materiais como desafios a serem superados. Forte magnetismo para trabalhar, servir e produzir algo de útil.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique