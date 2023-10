SIGA NO

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Os próximos meses lhe trazem foco em seu poder pessoal e expressão criativa. Tudo que não foi vivido nesse sentido lhe pede expressão agora. Aprenda a se colocar em primeiro lugar e se tratar com o devido respeito e cuidado. Seu forte magnetismo lhe estimula a criações inovadoras, práticas e irreverentes. Necessidade de lidar com possíveis frustrações nos romances ou na relação com os filhos. Busque se empoderar na constância de si mesmo.

Lilith em Virgem

Lilith entra em Virgem, permanecendo no signo até meados de 2024. Somos chamados a encarar frustrações ligadas às rotinas, trabalho, saúde, hábitos e vida material como forma de resgatar nossa força realizadora e magnetismo nestes setores. Intensa capacidade de trabalho e de materialização. Busque encarar as dificuldades materiais como desafios a serem superados. Forte magnetismo para trabalhar, servir e produzir algo de útil.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique