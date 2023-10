SIGA NO

677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua mente se encontra limpando, selecionando e organizando seu subconsciente. Hoje este processo é otimizado com aprofundamento. Questões familiares, pessoais e/ou emocionais servem de estímulo para que entenda padrões escondidos e os limpe. Busca também por entendimento espiritual. Limpe estas questões e se permita mais liberdade e otimismo.

Mente profunda

O trígono de Mercúrio em Virgem com Plutão em Capricórnio traz uma natural aprofundamento para a mente. Estamos mais investigativos e naturalmente intuitivos, mas sob as cores realistas do elemento terra. Insights fortes sobre mudanças que devem ser feitas na vida material, saúde, trabalho, carreira e compromissos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique