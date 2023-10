SIGA NO

Sandy e Lucas Lima falaram sobre o casamento no Altas Horas de sábado (30/9) Globo/Fábio Rocha Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento na última semana semana, após 24 anos juntos e 15 de casados. No sábado (30/9), o ex-casal foi ao programa Altas Horas, da TV Globo, e a cantora contou que eles vão continuar trabalhando juntos e farão shows pela Europa.

“Estamos indo para Europa, ele [Lucas] vai participar dessa turnê, minha família estará comigo. O trabalho permanece e a família permanece ”, afirmou Sandy.

Lucas ressaltou a boa relação com a ex-mulher. “Ela é minha melhor amiga há 24 anos, isso não se quebra", disse Lucas.

Sandy e Lucas fizeram várias composições juntos e ele também é um dos responsáveis pelos projetos "Nós, Voz, Eles 1 e 2".