677

Sandy fez questão de ressaltar que o divórcio não foi algo decidido de uma hora para a outra Globo/João Cotta Sandy e Lucas Lima falaram do fim do casamento no Altas Horas (Globo) deste sábado (30/9). O apresentador Serginho Groisman explicou que o programa foi gravado na última terça-feira (26/9), apenas um dia depois do anúncio da separação, e agradeceu aos dois pelo profissionalismo.

"Não é uma coisa fácil de fazer porque existe muito... fica todo mundo... nem sabe como se portar. A gente fica assim, 'meu deus, e agora, todo mundo olhando pra gente, esperando o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar', é esquisito", contou Sandy.

"Mas existe aqui uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos. Isso nunca vai mudar", afirmou. "Para mim e para ele, não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos. E é assim que a gente vai continuar a ser. A gente tem um fruto lindo desse amor, a materialização desse amor que é o nosso filho de 9 anos, que é a prioridade. A gente está cuidando dele."

Lucas, por sua vez, contou que o ex-casal já estava separado quando o anúncio foi feito. "A gente está conversando e é uma decisão que a gente já tomou há bastante tempo", disse. "E a gente precisou se organizar internamente e organizar o [nosso filho] Theo, estruturar a nossa família pra que a gente tivesse estofo para trazer essa notícia para o resto do mundo, o que é uma coisa extremamente desconfortável de fazer, é uma coisa de foro íntimo, mas que a gente entende que tem uma hora que ela tem que ser do mundo também."

"Foi um processo longo, de muita conversa, em que a gente descobriu um carinho diferente", avaliou. "Um casal que tem filhos nunca separa. A gente está ressignificando o amor, e estamos indo bem. Faz um mês e pouco."

Sandy fez questão de ressaltar que não foi algo decidido de uma hora para a outra. "A gente queria que as pessoas soubessem que não foi uma coisa decidiu, foi, pronto, acabou. Não foi nada impulsivo", afirmou. "A gente não sai comunicando na hora que a gente toma essa decisão."

Ela também reclamou das especulações sobre uma possível traição. "As pessoas ficam especulando, isso só atrapalha. É bem doloroso. Está tudo bem entre nós. É uma decisão amadurecida entre nós."

Lucas também contou que eles preferiram encerrar o casamento antes que o carinho entre ambos acabasse. "Isso que a gente está passando não é incomum. Muita gente sente, mas é muito difícil a gente conseguir encerrar um relacionamento num lugar assim", contou.

"Geralmente, as pessoas acabam precisando levar e desgastar esse relacionamento até o momento de uma raiva e de uma briga, e usar isso como combustível para tomar essa decisão."





"A gente não deixou chegar a esse ponto, a gente fez isso no momento certo", concordou Sandy. A cantora disse ainda que isso não significa que tenha sido fácil: "É muito difícil, a gente sofre, a gente chora".

Eles contaram ainda que a parceria profissional continua e, inclusive, que Lucas participará da turnê que Sandy está começando pela Europa. "O trabalho permanece e a família permanece, acima de tudo", disse ela.