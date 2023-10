677

Horóscopo do dia (01/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sabedoria e pragmatismo

A conjunção do Sol com Pallas em Libra traz para o dia de hoje grande clareza ligada à justiça, racionalidade, sabedoria, artes e tudo que seja mental, estratégico e harmônico. Brilho que vem do uso equilibrado da mente e sabedoria instintiva. A Lua em Touro traz os potenciais emocionais para um campo mais aterrado, mas também mais expansivo e otimista pela conjunção a Júpiter. Capacidade de analisar as emoções de forma racional e pragmática.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e sabedoria para se lidar com os outros de forma imparcial, diplomática e justa. Terá maior empatia e análise racional das situações alheias. Brilho que vem das parcerias exercidas com equidade. A posição lunar lhe traz maior aterramento, mas com otimismo ligado à prosperidade e senso de valorização pessoal.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz maior clareza, lucidez e sabedoria para se lidar com o mundo material. Terá maior organização e estratégia para gerir rotinas e trabalhos. A saúde pede ponderação e hoje sua visão será clara neste sentido. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz enraizamento em si mesmo e suas necessidades pessoais, mas com alegria e otimismo pela conjunção a Júpiter.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz uma expressão pessoal sábia, otimista e justa. Estará se expressando bem, mas dentro de um senso harmônico, inteligente e claro. A relação com filhos também ganha este tom de lucidez e ponderação. A posição lunar lhe pede um tanto mais de busca por espiritualidade e/ou aterramento psíquico. Busque transcender emoções com leveza hoje.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e discernimento emocional. Você será capaz de enxergar situações do passado, emocionais, pessoais e/ou familiares com mais imparcialidade, sabedoria e razão. A Lua, sua regente, também lhe traz um tanto mais de frieza e praticidade, lhe fazendo enxergar o quadro maior das coisas e com maior irreverência e inovação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande clareza e discernimento intelectual. O Sol, seu regente, lhe abençoa com energias de sabedoria, diplomacia, justiça e imparcialidade. Sua comunicação será mais consciente e lúcida. A posição lunar lhe traz enraizamento em sua própria autoridade e valor pessoal. Terá maturidade para tomar decisões importantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz grande sabedoria e clareza quanto aos recursos materiais, finanças, posses e senso de valor próprio. Use do discernimento sábio de hoje para dar bom andamento a tudo aquilo que possui. A posição lunar lhe traz mais segurança em sua fé, otimismo e capacidade de se aventurar, mas sem perder o valor e a segurança devida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande sabedoria e discernimento, já que Sol e Pallas se encontram no seu signo (solar ou ascendente). Você estará bem mais lúcido, sábio e usando de sua inteligência de forma consciente. A posição lunar lhe traz reciclagens emocionais profundas, mas feitas com o auxílio de fé, otimismo e capacidade de se enxergar o futuro adiante.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz grande sabedoria e lucidez para se lidar com questões emocionais, subconscientes e sutis. Terá clareza para entender motivações escondidas e lidar com maior racionalidade e inteligência com elas. A posição lunar também lhe traz aterramento em uma visão mais pragmática, imparcial e ponderada de todas as situações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz maior consciência e sabedoria para se lidar com o coletivo de forma equilibrada. Terá diplomacia, jogo de cintura e objetividade com amigos, grupos, online ou na luta estratégica por causas. A posição lunar lhe traz maior segurança no mundo material e em suas muitas possibilidades de expansão, abundância e crescimento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz plena consciência do uso de sua autoridade de forma lúcida, sábia e ponderada. Excelente para achar acordos com superiores ou então com subordinados. Brilho no uso da inteligência aplicada ao trabalho. A posição lunar lhe traz mais aterramento em si mesmo e otimismo em sua capacidade de liderar e usar a criatividade de forma valorosa.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz lucidez e consciência ligados aos seus princípios, valores profundos, fé e objetivos futuros. Excelente dia para chegar a conclusões brilhantes ou enxergar o plano mais amplo das coisas. Bom para estudos científicos também. A posição lunar lhe traz um tento mais de necessidade de acolhimento e afeto, mas com alegria e desprendimento também.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz clareza e sabedoria em relação ao seu terreno de emoções profundas. Bom momento para entender traumas, medos e emoções difíceis sob uma ótica mais lúcida e objetiva. Também análises mais objetivas quanto ao uso da sexualidade e partilha. A posição lunar lhe traz intuição e visão ampliada sob seu setor mental e analítico, facilitando o processo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique