PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Seu potencial de segurança no mundo material e nas conquistas próprias está em alta. Esteja firme em quem você é de verdade, nos seus valores e senso de merecimento. Ótimo para empreender e materializar seus talentos com assertividade, individualidade e coragem. Cuidado com os excessos na área financeira, mas mantenha a fé que isso atrairá mais.

Lua Cheia em Áries

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Áries. Estamos plenos de potencial expressivo, único e independente. A necessidade de ser autênticos a nível emocional está alta, o que não precisa ser canalizado como excessos emocionais, mas força e coragem para ser quem é e realizar o que deve. Florescimento individual e de ação.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que