SIGA NO

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua necessidade emocional de se sentir livre estará altíssima. Busque natureza, lugares abertos, novas experiências. Cuidado com os excessos emocionais, pois esta intensidade pode ser mal canalizada de uma maneira cavalar. Sua conexão com a fé e o divino serão um bálsamo agora. Busque amplidão também no nível mental, se permitindo novas ideias e possibilidades.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Cheia em Áries

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Áries. Estamos plenos de potencial expressivo, único e independente. A necessidade de ser autênticos a nível emocional está alta, o que não precisa ser canalizado como excessos emocionais, mas força e coragem para ser quem é e realizar o que deve. Florescimento individual e de ação.

Horóscopo do dia (29/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que