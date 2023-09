677

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua regente, a Lua, se encontra na fase Cheia em Áries. Sua impulsividade estará maior, portanto cuidado com suas ações e palavras. Seus potenciais para realizar no mundo e abrir portas profissionais estão em alta. Canalize essa força com maturidade para vencer na carreira. Terá maior visibilidade e carisma perante o olhar do público e das pessoas.

Lua Cheia em Áries

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Áries. Estamos plenos de potencial expressivo, único e independente. A necessidade de ser autênticos a nível emocional está alta, o que não precisa ser canalizado como excessos emocionais, mas força e coragem para ser quem é e realizar o que deve. Florescimento individual e de ação.

