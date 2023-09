677

Atriz Elisa Lucinda é um dos destaques do evento com a palestra 'Palavra Sem Medo - Uma Leitura de Compreensão' Divulgação Para comemorar os 522 anos do descobrimento do Rio São Francisco, celebrados na próxima quarta-feira (4/10), o município de Pirapora, no Norte de Minas, receberá a quarta edição da Festa Literária de Pirapora (Flipi) entre os dias 3 e 7 de outubro. Idealizado e coordenado pela produtora cultural Maria Vargas, o tema do evento é "Um rio antes de nós" para celebrar o rio que banha a cidade e a comunidade ribeirinha.





O principal palco das atrações da feira será o Centro de Convenções José Geraldo Honorato Vieira, onde acontece a abertura do evento às 19h do dia 3 com um show de stand up do comediante Stevan Gaipo. Como uma das principais atrações, se destaca a da escritora e atriz Elisa Lucinda que realiza na quinta-feira (5/1) a palestra: “Palavra Sem Medo - Uma Leitura de Compreensão”. Entre outros, a 4ª Flipi contará ainda com feira e lançamento de livros, contações de histórias, encontro com escritores, oficinas, exposição de artesanato e gastronomia.





De acordo com Maria Vargas, coordenadora geral do evento, o público prioritário é o infanto-juvenil, especialmente os alunos de escola pública. “Mas o espaço é aberto a todos, crianças e adultos, de forma gratuita. Este ano, teremos eventos noturnos para atender à população adulta da cidade e região”, afirma. De acordo com ela, a expectativa é receber cerca de 7 mil pessoas nos 5 dias de evento.





Ocupação da cidade





Apesar do Centro de Conveções ser a base das atrações, outros lugares da cidade também receberão eventos da feira. No Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Campus Pirapora, e em outras escolas da cidade, acontecem palestras, mesas redondas e manifestações culturais.





Para a população de Buritizeiro, cidade vizinha de Pirapora, atividades com a criançada e oficinas para adultos estão previstas, visando beneficiar alunos e educadores do município. As cidades são unidas pela ponte Marechal Hermes, que atravessa o Rio São Francisco, cuja exposição dos 100 anos de inauguração estará no Centro de Convenções.





A 4ª Flipi tem o patrocínio exclusivo da Minasligas. O coordenador de Recursos Humanos da empresa, José dos Santos Abreu Júnior, afirma: “A Flipijá se consolidou como um evento de educação e cultura, em Pirapora e região, com um trabalho essencial voltado ao incentivo à leitura, agindo sobre um público específico e que merece todo o apoio. E agora, o caráter itinerante e a expansão de três para cinco dias faz a festa ficar ainda mais atrativa.”





A programação completa e outras informações podem ser conferidas nas redes socias da 4ª Flipi @flipirapora