O mundo amanheceu menos mágico hoje: morreu nesta quinta-feira (28/9) o ator Michael Gambon, responsável por dar vida a Alvo Dumbledore. Durante seis filmes da saga Harry Potter, Gambon foi responsável por personificar toda a sabedoria e importância do bruxo mais poderoso do universo criado por J.K. Rolling.









Muitos postaram a frase dita por Dumbledore a Harry quando se encontram no “além vida”: “Para uma mente bem estruturada, a morte é apenas uma aventura seguinte”, junto com mensagens de “descanse em paz”.





Também houve publicações que lembraram outros atores que faziam parte do elenco de Harry Potter: Alan Rickman (Severo Snape), Richard Harris (Dumbledore dos dois primeiros filmes), Robbie Coltrane (Rubeo Hagrid), Helen McCrory (Narcisa Malfoy), John Hurt (Garrick Olivaras).





Caco Cardassi, dono do canal “Caldeirão Furado”, maior canal dedicado a Harry Potter no mundo, lamentou a morte do ator e imaginou o encontro de Gambon e Robbie Coltrane, intérprete de Hagrid, outro personagem marcante de Hogwarts.









Michael Gambon e Robbie Coltrane agora devem estar batendo um papo, Gambon contando pro Robbie como ele era querido por aqui e como deixou saudades, e o Robbie dizendo a ele como seu legado será eterno como Dumbledore ao lado de Richard Harris.



%uD83E%uDEE4 pic.twitter.com/lWqpYyTUgM %u2014 Caco Cardassi (@cacocardassi) September 28, 2023

“Michael Gambon e Robbie Coltrane agora devem estar batendo um papo, Gambon contando pro Robbie como ele era querido por aqui e como deixou saudades, e o Robbie dizendo a ele como seu legado será eterno como Dumbledore ao lado de Richard Harris”, escreveu Cardassi.





Thiego Novais, criador do Observatório Potter, o primeiro canal sobre a série Harry Potter do Brasil, lembrou uma das frases mais icônicas de Dumbledore, e lembrou a força da atuação de Gambon ao proferir a frase.





"’Não tenha pena dos mortos Harry, tenha pena dos vivos, e acima de tudo, daqueles que vivem sem amor’. Parece que ouço a voz do Michael Gambon falando essa frase. Seu legado como Dumbledore será eterno. Descanse em paz!”, escreveu Novais.



"Não tenha pena dos mortos Harry, tenha pena dos vivos, e acima de tudo, daqueles que vivem sem amor"



Parece que ouço a voz do Michael Gambon falando essa frase. Seu legado como Dumbledore será eterno. Descanse em paz! %uD83D%uDDA4 pic.twitter.com/Xgs7HQbRBR %u2014 Thiego Novais (@thiegonovais) September 28, 2023





Confira mais reações:



É triste saber que pouco a pouco o elenco de Harry Potter vai deixando esse mundo. Queria que todo mundo fosse eterno. Obrigado Michael Gambon por ter dado vida ao Dumbledore.



Embora venhamos de lugares diferentes e falemos línguas diferentes, nossos corações batem como um só. pic.twitter.com/pfwQnnFwpu %u2014 Albus Dumbledore (@ProfessorDum) September 28, 2023

O ator Michael Gambon, intérprete de Dumbledore nos filmes da saga Harry Potter, faleceu aos 82 anos.



Gambon também tem em seu currículo outros grandes filmes como %u201CO Discurso do Rei%u201D e %u201CAssassinato em Gosford Park%u201D e permanecerá na lembrança e nos corações de toda uma geração%u2026 pic.twitter.com/MJB7KOXCir %u2014 Marcinho (@omarciopaulo) September 28, 2023

Descanse em paz Michael Gambon %uD83D%uDD4A%uFE0F%uD83D%uDE22 Dumbledore sempre estará em nossos corações %u2764%uFE0F pic.twitter.com/8PRQXQiC2D %u2014 %uD835%uDC08 %uD835%uDC12 %uD835%uDC00 %u2B50 (@ISABELASOUZAV) September 28, 2023

Hoje cada Potterhead levanta sua varinha em gratidão, respeito e homenagem a tudo o que o Michael Gambon foi e continuará sendo para a saga Harry Potter. Nosso eterno Dumbledore, pois %u201CPara uma mente bem estruturada, a morte é apenas uma aventura seguinte.%u201Dpic.twitter.com/knyQmlDaEJ %u2014 Albus Dumbledore (@ProfessorDum) September 28, 2023

LUTO: A BBC acaba de confirmar que o ator irlandês Michael Gambon, o nosso eterno Dumbledore, faleceu hoje aos 82 anos. Descanse em paz. pic.twitter.com/h09LkoK3iL %u2014 Lord Voldemort (@LordeVoIdemort) September 28, 2023

Tem personagem que marca a vida da gente. Dumbledore com certeza foi um deles. %uD83D%uDDA4 ergam suas varinhas %uD83E%uDE84 pic.twitter.com/2Vlsme1R5u %u2014 maria duda %uD83C%uDDFE%uD83C%uDDEA (@maridudav) September 28, 2023

descance em paz michael gambon! nossas varinhas estão todas acesas pra você, nosso pra sempre e eterno alvo dumbledore %uD83E%uDD0D pic.twitter.com/4MpmtM6TPp %u2014 hellyn (@hellyndr) September 28, 2023