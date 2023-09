677

O goiano Mateus Carrilho canta em BH nesta terça (26/9) Instagram/reprodução



O cantor Mateus Carrilho se apresenta nesta terça-feira (26/9) em BH. O artista é uma das atrações do “Tranquilo BH”, a partir das 19h. Para descobrir o local da apresentação, deve-se reagir ao story nas redes sociais do evento (www.instagram.com/tranquilobh). Esse movimento faz parte da temática do “Tranquilo”, que propõe “um rolê de descobertas”, com shows “secretos” e “bebida na confiança".

Trem Tan Tan faz show hoje (26/9), no Teatro Feluma, em BH Instagram/reprodução • TREM TAN TAN LANÇA ÁLBUM

O coletivo musical mineiro Trem Tan Tan, conhecido pela luta antimanicomial e inclusão da pessoa com sofrimento mental, faz show de lançamento de seu álbum “Trem negreiro” (Natura Musical), nesta terça (26/9), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275 – 7º andar – Centro), com as participações especiais de Tom Nascimento, Raphael Sales, Everton Coroné e coral Fora da Caixa. Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla. To das 10 canções do disco foram compostas pelo grupo. Outras duas faixas são parcerias com os poetas Wir Caetano e Cândido Kamayurá.

Juscelino Kubitschek é tema de série da TV Cultura Jean Manzon/reprodução

• JK EM DOCUMENTÁRIO POP

Com a proposta de apresentar Juscelino Kubitschek à nova geração, a TV Cultura estreia a minissérie “JK, o reinventor do Brasil”, que terá o primeiro de seus quatro episódios exibido no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza), nesta terça-feira (26/9), às 17h. Trata-se de um documentário pop em ritmo de podcast, com linguagem acessível à juventude, que narra a história de JK de seu nascimento até a morte trágica, em acidente de automóvel. “É um pedaço da nossa história, cujos ecos ainda rverberam pelo país”, afirma o idealizador e diretor-executivo da série, Fábio Chateaubriand. Além da minissérie, o projeto inclui o lançamento de fotobiografia e exposição sobre o presidente que governou o país de 1956 a 1961 e idealizou a construção de Brasília. Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo site Sympla ou na bilheteria local.

• "VOZ DO SILÊNCIO" NO SBT

O SBT do Bem se uniu com a Associação Fala Mulher para lançar o projeto "Voz do silêncio". Com criação da We, a ideia central da campanha é mostrar que a denúncia é a melhor forma de devolver a narrativa dos fatos para as vítimas e acabar com o ciclo da violência contra a mulher. O projeto traz diferentes iniciativas ao longo da programação da emissora para estimular as denúncias dos casos de agressão por meio do Disque 180.

• SELEÇÃO PARA A FLAC

A Feira Livre de Arte Contemporânea – FLAC está de volta em novembro e convoca os artistas radicados em Minas para a sua terceira edição, que acontece de 23 a 26 de novembro. As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro pelo site https://flac.art.br/, onde constam todas as informações. Serão selecionados até 30 artistas.