677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Suas emoções tendem agora ao campo subjetivo, emocional, espiritual e do inconsciente coletivo. Há fortes energias de transformação atuantes no seu campo que lhe favorecem. Todavia, também sua mente racional vem trazendo questionamentos importantes neste sentido. Busque esta objetividade para lidar bem com as intensas emoções de hoje.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Irreverência emocional

A Lua em Aquário nos traz um tanto mais de objetividade para se lidar com as emoções, mas também irreverência e ousadia. A quadratura a Urano mostra que estamos mais desapegados emocionalmente e buscando revolucionar o passado e o campo pessoal, mesmo quando mais subitamente. O trígono a Marte nos traz mais coragem e assertividade para lidar com as emoções.

Horóscopo do dia (26/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que