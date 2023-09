677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe desperta um tanto mais de subjetividade, instinto e sensibilidade. Você está mais enraizado em si mesmo e cheio de fé e coragem assertiva. Todavia, questões emocionais, familiares e/ou do passado podem emergir e lhe fazer se questionar. Busque muito de sua natural objetividade para processar tais emoções.

Irreverência emocional

A Lua em Aquário nos traz um tanto mais de objetividade para se lidar com as emoções, mas também irreverência e ousadia. A quadratura a Urano mostra que estamos mais desapegados emocionalmente e buscando revolucionar o passado e o campo pessoal, mesmo quando mais subitamente. O trígono a Marte nos traz mais coragem e assertividade para lidar com as emoções.

