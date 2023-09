677

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A posição lunar lhe ativa bastante o campo mental. Pode estar cheio de ideias e intuições, assim como mais disposto a se abrir a partir do diálogo. Há um forte estímulo social que lhe pede mais interação com os semelhantes e com mais iniciativa. Todavia, há também um outro estímulo que é muito pragmático, lhe pedindo mais senso realista e pragmático. Busque enxergar tudo isso com mais racionalidade.

Irreverência emocional

A Lua em Aquário nos traz um tanto mais de objetividade para se lidar com as emoções, mas também irreverência e ousadia. A quadratura a Urano mostra que estamos mais desapegados emocionalmente e buscando revolucionar o passado e o campo pessoal, mesmo quando mais subitamente. O trígono a Marte nos traz mais coragem e assertividade para lidar com as emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que