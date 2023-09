677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A posição lunar lhe traz agora maior segurança em si mesmo e na sua expressão criativa. O bom aspecto a Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz ainda mais força e assertividade ao se expressar. Todavia, também há um forte aspecto que lhe impele a partilhar mais, viver mais a afetividade e/ou sexualidade. Busque objetividade para viver todos estes aspectos.

Irreverência emocional

A Lua em Aquário nos traz um tanto mais de objetividade para se lidar com as emoções, mas também irreverência e ousadia. A quadratura a Urano mostra que estamos mais desapegados emocionalmente e buscando revolucionar o passado e o campo pessoal, mesmo quando mais subitamente. O trígono a Marte nos traz mais coragem e assertividade para lidar com as emoções.

