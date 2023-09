677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Suas emoções estão muito voltadas agora para as parcerias, casamento e/ou vida social. Você está mais ativo na comunicação e buscando interações mais verdadeiras e honestas. Há também um forte estímulo de sua autoridade para que você saiba estabelecer melhor seus valores e limites de forma irreverentes nos contextos de parceria e troca.

Irreverência emocional

A Lua em Aquário nos traz um tanto mais de objetividade para se lidar com as emoções, mas também irreverência e ousadia. A quadratura a Urano mostra que estamos mais desapegados emocionalmente e buscando revolucionar o passado e o campo pessoal, mesmo quando mais subitamente. O trígono a Marte nos traz mais coragem e assertividade para lidar com as emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que