GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Suas emoções estão hoje um tanto mais selvagens, livres, otimistas e focadas no futuro. Sua força pessoal encontra facilidade de expressão e você está um tanto mais aventureiro e corajoso. Todavia, também existe a influencia de questões subconscientes e emocionais a nível profundo que lhe fazem questionar tais planos e possibilidades. Medite, tenha objetividade e coragem para seguir em frente.

Irreverência emocional

A Lua em Aquário nos traz um tanto mais de objetividade para se lidar com as emoções, mas também irreverência e ousadia. A quadratura a Urano mostra que estamos mais desapegados emocionalmente e buscando revolucionar o passado e o campo pessoal, mesmo quando mais subitamente. O trígono a Marte nos traz mais coragem e assertividade para lidar com as emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que