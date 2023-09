677



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz maior abertura na comunicação com o outro e com grupos. Estará bem mais otimista e alegre no contato com os semelhantes, mas sem perder o realismo ou senso crítico. Expansões em conjunto estão beneficiadas, assim como a expansão de ideias, ideais e visões de mundo. Busque se abrir para a troca valorosa com os semelhantes e expanda sua mente neste sentido.

Expandindo o pragmático

O trígono entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Touro nos traz expansão de ideias e possibilidades, em especial aquelas ligadas ao mundo material, rotinas, saúde, trabalho e finanças. Busque ter a mente aberta para novas possibilidades e visões do mundo material.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas.