SIGA NO

677

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz grandes possibilidades de expansão mental. As comunicações tendem a ser mais expansivas e otimistas, mas sem perder a qualidade pragmática e realista. Conversas com amigos, na internet ou em grupos podem lhe abrir o campo mental e lhe facilitar um olhar mais alternativo e expansivo na vida. Abra sua cabeça para as novas possibilidades e ideias.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Expandindo o pragmático

O trígono entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Touro nos traz expansão de ideias e possibilidades, em especial aquelas ligadas ao mundo material, rotinas, saúde, trabalho e finanças. Busque ter a mente aberta para novas possibilidades e visões do mundo material.

Horóscopo do dia (25/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que