677

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Seu lado expansivo está muito mobilizado hoje pela Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente), algo mesmo intenso. Suas emoções lhe pedem que use de todas as suas qualidades de fé e otimismo para avançar e expandir. Se permita sentir liberdade e fé, mobilizando as energias para atrair o que deseja. Sensibilidade expansiva.

Lua Crescente em Sagitário

A Lua entra na fase Crescente em Sagitário: estamos mais expansivos, otimistas e buscando alegria e aventura. Nossas emoções pedem expansão, otimismo e expressividade. Busque fluir mais com a fé no futuro e enxergar a vida sob lentes mais esperançosas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta