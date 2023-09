SIGA NO

677

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Suas emoções vibram agora na execução de suas tarefas e no serviço. Estará muito ligado ao trabalho, tarefas domésticas e cuidados com saúde, mas lembre-se de que tudo isso precisa de significado na sua vida. A Lua, sua regente, lhe estimula a se conectar com mais fé, otimismo e energia ao plano material e trazer mais funcionalidade e realização.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Crescente em Sagitário

A Lua entra na fase Crescente em Sagitário: estamos mais expansivos, otimistas e buscando alegria e aventura. Nossas emoções pedem expansão, otimismo e expressividade. Busque fluir mais com a fé no futuro e enxergar a vida sob lentes mais esperançosas.

Horóscopo do dia (22/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta