677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, faz aspecto harmonioso com Vênus. Sua ação de bastidores, no sutil e no campo do magnetismo está em alta nos últimos tempos e agora há uma relação harmônica com Vênus que lhe facilita usar desta força para ter ganhos materiais, concretizar sonhos de carreira e também usar de sua autoridade de forma cooperativa e diplomática. Limpeza emocional que facilita caminhos no mundo.

Equilíbrio de polaridades

O sextil entre Marte em Libra e Vênus em Leão traz para hoje energias de equilíbrio entre as polaridades: masculino e feminino trabalhando em harmonia. Marte se encontra sob um signo de Vênus que é cooperativo, diplomático e racional, trazendo uma ação mais ponderada, mas sem perder o forte senso de personalidade e valores da Vênus no intenso Leão. Energia de romance, cooperação e alegria em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta