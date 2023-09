SIGA NO

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz energias de equilíbrio, muito em especial no que se refere a finanças e vida familiar/pessoal. Você está bem mais ciente de seus valores e isso implica numa energia facilitada para saber se diferenciar do ambiente familiar e/ou emocional, mas ainda sim com diplomacia e objetividade. Sua ação interna também lhe propicia abrir caminhos de prosperidade e prazer.

Equilíbrio de polaridades

O sextil entre Marte em Libra e Vênus em Leão traz para hoje energias de equilíbrio entre as polaridades: masculino e feminino trabalhando em harmonia. Marte se encontra sob um signo de Vênus que é cooperativo, diplomático e racional, trazendo uma ação mais ponderada, mas sem perder o forte senso de personalidade e valores da Vênus no intenso Leão. Energia de romance, cooperação e alegria em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta