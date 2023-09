677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, faz aspecto harmonioso com Marte. Você está conectado com emoções mais harmoniosas e mais fiel àquilo que sente. Isto lhe traz equilíbrio e capacidade de agir na vida material com graciosidade e senso de cooperação. Relação com colegas de trabalho mais facilitada, mas também sem perder seu senso de identidade no processo.

Equilíbrio de polaridades

O sextil entre Marte em Libra e Vênus em Leão traz para hoje energias de equilíbrio entre as polaridades: masculino e feminino trabalhando em harmonia. Marte se encontra sob um signo de Vênus que é cooperativo, diplomático e racional, trazendo uma ação mais ponderada, mas sem perder o forte senso de personalidade e valores da Vênus no intenso Leão. Energia de romance, cooperação e alegria em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta