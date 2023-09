SIGA NO

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua vontade de crescer e expandir na carreira está intensa hoje. Use todo seu magnetismo e carisma para avançar e abrir as portas certas. Sua ação conta com força de vontade e carisma. Sua imagem pública transparece toda sua intensidade e capacidade de cura e transmutação. Permita expressão saudável de suas emoções para o público.

Lua em Escorpião

A Lua entra em Escorpião. Nossas emoções estão intensas e nos pedem expressão. Necessidade de troca afetiva profunda, vivência de algo em conjunto e/ou sexualidade nos são despertadas. Busque se abrir para reciclar suas emoções e viver a vida de forma intensa.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta