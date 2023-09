677

A mostra "La maison de Clarice", em cartaz na sede da AML desde o mês passado, prossegue até 14 de outubro Paloma Morais/ divulgação



A Academia Mineira de Letras (AML) recebe, nesta terça-feira (19/9) e na quarta (20/9), um colóquio que vai reunir diversos especialistas na obra de Clarice Lispector para uma reflexão ampla sobre o legado da autora. A atividade é realizada no âmbito da exposição "La maison de Clarice" , em cartaz no Palacete Borges da Costa, sede da AML, desde 18 de agosto, e que segue até o dia 14 de outubro.









Ela observa que cada convidado escolheu o tema sobre o qual vai discorrer, mas pontua que há uma prevalência de palestras que focam na relação de Clarice com Marguerite Duras. “Infelizmente, não conseguimos em Minas pesquisadores que conheçam a fundo a obra de Nathalie Sarraute. Como Marguerite Duras está sendo publicada por uma editora mineira, a Relicário, a gente tem mais representantes da academia que estudam a obra dela aqui”, diz.





As três escritoras nunca se conheceram, mas são muitos os pontos de contato entre suas vidas e suas obras, conforme destaca. Ela explica que a exposição propõe um encontro imaginário, com Clarice recebendo em sua casa Marguerite e Nathalie. Guiomar ressalta um aspecto importante: as três nasceram em países diferentes daqueles em que construíram sua obra.

Deslocamento

“Clarice é ucraniana, o que, aliás, agrega interesse diante do que estamos vivendo hoje, com a guerra na Ucrânia. Nathalie Sarraute nasceu na Rússia e Marguerite Duras nasceu no Vietnã – na época, Indochina. Clarice escreveu em português e as outras duas, em francês. Isso traz um olhar de deslocamento para a obra delas; são autoras que escreveram a partir de um outro”, ressalta.





A ruptura com a linearidade, o tom confessional, o âmbito da intimidade e o fato de não serem obras factuais, que buscam trazer o fluxo do inconsciente, são outras similaridades existentes na obra das três escritoras, de acordo com Guiomar. Ela diz que não só do ponto de vista da obra, mas também da vida, há relações possíveis de serem estabelecidas entre elas.





“São autoras contemporâneas da Segunda Guerra Mundial. As três tiveram papéis importantes. Clarice se engajou como enfermeira para cuidar dos pracinhas brasileiros feridos na Itália, quando ela estava morando lá com o marido. Marguerite e Nathalie se engajaram na resistência, também com os respectivos maridos. O de Marguerite, inclusive, foi levado para um campo de concentração nazista e quase morreu”, conta.





Ela explica que a escolha dos pensadores e estudiosos participantes do colóquio foi orientada por consultas junto a membros da AML e por indicações de pesquisadores da UFMG. Guiomar destaca que quem vai fazer a conferência de abertura é a principal pesquisadora da obra de Clarice Lispector no Brasil – a professora Nádia Batella Gotlib, autora de “Clarice, uma vida que se conta” (1995) e “Clarice: fotobiografia” (2008). “É a mais importante conhecedora de sua obra no Brasil”, ressalta.





Clarice Lispector é, possivelmente, a escritora brasileira que mais enseja debates, estudos, pesquisas e publicações no âmbito da academia. Guiomar a considera a maior e mais importante escritora brasileira, o que justifica esse interesse. “Ela foi um divisor de águas. Numa literatura que era muito factual, pobre em metáforas, Clarice, de repente, chega com uma obra inusitada, impressionante até para os estrangeiros”, diz, destacando o foco que o colóquio tem na relação da autora com a França.

Bela e trágica

“É uma obra que ultrapassou as fronteiras nacionais. Clarice é uma das mais importantes escritoras do mundo. E tem outros aspectos que provocam esse interesse, um certo mistério em sua vida pessoal, em sua biografia; o incêndio de que ela foi vítima. Clarice é uma figura bela e trágica, como as melhores personagens da literatura, as mais instigantes”, comenta.





Ela considera que Clarice reverbera também fora do círculo acadêmico, mas muito menos do que poderia e deveria. “Hoje, mesmo as pessoas que não têm hábito de leitura sabem dizer quem é Clarice Lispector, mas é preciso que sua obra seja mais conhecida, mais lida, nas escolas, sobretudo. Eu diria que é preciso fazer muito mais para tornar conhecida entre os próprios brasileiros a literatura brasileira, no geral”, aponta.





Para Guiomar, a AML cumpre um papel “revolucionário” e “de vanguarda” nesse sentido. “É um trabalho exemplar de inclusão de leitores. Todas as suas ações se dão no sentido de gerar acessibilidade, então ela está saindo na frente, está de parabéns. Mas que há muito ainda o que fazer, isso há, mesmo no que diz respeito aos escritores clássicos, como Clarice, para que sejam conhecidos pela maioria dos brasileiros”, diz.





PROGRAMAÇÃO





TERÇA (19/9) - Das 14h30 às 18h30





• “Clarice Lispector: literatura e cinema”, com Nádia Battella Gotlib (USP)





• “Lispector e Duras: o direito de dizer o feminino de ninguém”, com Lúcia Castello Branco (UFMG e UFBA)





• “Fazer na escrita, o abismo dela: Mulher que escreve em 'Um sopro de vida', de Clarice Lispector, e 'Emily L.', de Marguerite Duras”, com Rafaela Vianna (UFMG)









QUARTA-FEIRA (20/9) - Das 10h às 18h30

• “Clarice Lispector: silêncio, solidão e representação verbal”, com Luiz Fernando Lima Braga Júnior (UFF)





• “O arrebatamento segundo Clarice Lispector e Marguerite Duras”, com Leonardo Alexander C. Silva (Aliança Francesa de Belo Horizonte)





• “Clarice e a França”, com Guiomar de Grammont (UFOP)





• “A verdade é sempre um contato interior e inexplicável – Aspectos da narrativa de Clarice Lispector”, com Joelma Santana Siqueira (UFV)





• “‘Macabéa' (de Clarice Lispector) e 'Lol V. Stein' (de Marguerite Duras): A escrita do direito ao grito”, com Luciene Guimarães (UFSJ)





• “Clarice Lispector e Alceu Amoroso Lima: Relações”, com Leandro Garcia Rodrigues (UFMG)





“A CASA DE CLARICE”