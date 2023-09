SIGA NO

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Nas últimas semanas você revisou muitas questões ligadas à vida financeira e material, assim como seus talentos e senso de valor próprio. Agora terá melhores condições de organizar sua vida material, ter mais discernimento com dinheiro e usar seus talentos da melhor forma, divulgando com mais clareza e propósito. O Sol, seu regente, recebe aspecto benéfico de Urano e lhe facilita as renovações materiais e também de atitude.

Consciência material

Mercúrio volta ao movimento direto em Virgem. Após o período de revisão, estamos aptos a escolher com mais senso crítico e realismo, buscando vivências práticas e soluções objetivas. Capacidade de discernimento e de fazer a vida material funcionar bem. O trígono entre Sol em Virgem e Urano em Touro nos traz mais consciência, coragem e audácia na renovação da vida pragmática e objetiva.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta